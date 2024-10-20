نائب سابق عن تظاهرات الناصرية: توقيت ملاحقة المتظاهرين لم يكن صدفة

وقال الصيادي في حديث لبرنامج من الاخير، الذي تبثه فضائية السومرية، ان "الناصرية ضحية للفشل السياسي"، محذرا هناك "من تبعات افعاله".واضاف، "ليس من المعقول ان الحكومة تقطع الناصرية وتبعثها لكردستان"، مردفا: "اقف مع تغيير النظام واصلاحه ولا نقبل باسقاطه"، معتبراً ان "توقيت ملاحقة المتظاهرين لم يكن صدفة".وشدد على ضرورة "اقالة اي تنفيذي مستفز والناصرية تحتاج الى تعامل خاص"، مستدركا "جميع من في السلطة يعتاش على الفوضى".وفي سياق انتخابات كردستان، اشار الى ان "انتخابات مسرحية وبعض المراكز سيطرت عليها الاحزاب".