تحقيق بحادث انتحار امرأة في بغداد وشكوك حول تورط زوجها

وقال في حديث لـ نيوز، إن "قوة من تلقت بلاغا بوجود حادث انتحار امرأة من تولد عام 1995 بإسلوب الشنق بواسطة حبل ملفوف على رقبتها داخل دارها ضمن منطقة شمال شرقي بغداد".وأضاف المصدر، أن القوة توجهت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا فيه وتم التحفظ على زوجها لوجود شكوك بالحادثة ومازالت التحقيقات جارية".