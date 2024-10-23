ما حقيقة انفجار عبوة ناسفة في ناحية اليوسفية جنوبي بغداد؟

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "تداولت بعض منصات التواصل الاجتماعي خبر مفاده " انفجار عبوة ناسفة في ناحية اليوسفية/القصر الاوسط مما ادى الى استشهاد شخص وإصابة شخصين بجروح خطيرة".وأضافت، أنه "توضح قيادة عمليات الموقف بشأن ذلك: بالساعة 1400 مساء اليوم وبعد ورود معلومات تفيد بوجود انفجار في ناحية اليوسفية/القصر الاوسط، على الفور تم تشكيل فريق عمل من المشاة السابعة عشر والاجهزة ذات الاختصاص واثناء تطويق مكان الحادث".وأشارت الى انه "تبين حدوث انفجار لمقذوف قديم "مخلفات حربية لعصابات الارهابية المنهزمة" في ارض زراعية متروكة ونتيجة العبث به من قبل اصحاب الارض "الفلاحين" وذلك بأطلاق النار عليه من مسافة قريبة مما ادى الى انفجاره وتسبب بوفاة أحدهم واصابة اثنين اخرين وتم نقلهم الى المحمودية العام لتلقي العلاج".