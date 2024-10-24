إصابة ضابط ومنتسبين.. ماذا حدث في أحد مراكز شرطة السليمانية؟

وقال في حديث لـ نيوز، إن "شخصا اقتحم مركز شرطة محاولا قتل أحد السجناء داخل المركز في محافظة السلیمانیة بسبب عداوة قدیمة لأخذ الثٲر".وأضاف المصدر، "وأثناء اطلاق النار، أصیب أحد الضباط واثنین من افراد شرطة المركز بجروح وتم علی اثرها نقلهم الی المستشفی وتم اعتقال الشخص المهاجم".