المشتركة تعلن قتل 9 إرهابيين بينهم 7 انتحاريين شمالي الرطبة

القيادة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان ووفقاً للتوجيهات السديدة والمستمرة للقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ها هم الغيارى في جهاز مكافحة الإرهاب ينفذون واجباً نوعياً كما اعتاد عليهم العراقيون، إذ نفذوا عملية إنزال نوعية ناجحة ثم اشتباك بطولي في منطقة صحراء (كعرة) شمالي قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار، تمكنوا خلالها من قتل (9) إرهابيين بينهم (7) انتحاريين وتدمير أسلحتهم وأعتدتهم ومعداتهم الفنية واللوجستية.وأضافت، ان هذه العملية المباغتة والمتميزة جاءت بإسناد جوي وفني من الدولي، بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، وما زالت هذه العملية مستمرة لتفتيش المنطقة كافة، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً".