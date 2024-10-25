القبض على 5 متهمين بالاعتداء على احدى منافذ الصيرفة في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "إثر خلاف حول مبلغ مالي ومشاجرة في "حي سومر" في بغداد، أدت إلى إصابة صاحب صيرفة واخوته بإطلاق النار وطعنات بآلات حادة، تم تشكيل فريق أمني بإشراف الفرقة الخامسة في الاتحادية وبالتنسيق مع القطعات الأمنية والأستخبارية الملحقة تم الانتقال إلى محل الحادث وبعد التحري والتفتيش وجمع المعلومات وتوسيع دائرة البحث تم التوصول الى الجناة ( 5 متهمين) وإلقاء القبض عليهم في منطقة الصدر ببغداد".وأضافت: "ضبطت بحوزتهم (2 بندقية آلية نوع M4 ، بندقية كلاشنكوف) تم إحالتهم اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقهم".