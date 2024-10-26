نائب يوجه سؤالاً لوزير الداخلية بعد اقتحام لمقر تابع للحشد الشعبي

وقال الساعدي في الكتاب الموجه إلى وزير الداخلية، انه "بناءً على الدور الرقابي والتمثيلي عن وفقاً لأحكام المواد 27 و 49/ أولاً و 61 / ثانياً وسابعاً/ أ من الدستور، واستناد لأحكام المادتين 15 و 27 من قانون مجلس وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، واستناداً لأحكام المادة 50 من النظام الداخلي لمجلس يرجى اجابتنا على الاسئلة النيابية الآتية:1. ما هو السند الدستوري والقانوني لقيام قوة تابعة لوزارتكم (خلية الصقور - التكتيكي - الاتحادية - المحلية) باقتحام مقر هيئة الحشد الشعبي / اللواء 45 في منطقة الكرادة شارع 52 بتاريخ 23 - 24 تشرين 2024 على الرغم من عدم استحصال هذه القوة إذن من لغرض التفتيش.2. هل قامت القوة باستحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة باعتبار هيئة الحشد الشعبي تشكيل عسكري يرتبط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة استناداً للمادة 1 من قانون هيئة الحشد الشعبي رقم 40 لسنة 2016 ".التفاصيل الكاملة في الوثيقة: