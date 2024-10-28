احتراق شاب حاول الانتحار وطفل يصاب برصاصة طائشة بحادثين في بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، إن "شابا من تولد عام ٢٠٠٠ اقدم على الانتحار باسلوب الحرق مستخدما مادة النفط داخل منزله ضمن منطقة شمالي بغداد، ما اسفر عن اصابته بحروق في جميع انحاء الجسم وتم نقله الى المستشفى من قبل ذويه".وفي حادث آخر، أوضح المصدر، أن "طفلا من تولد ٢٠١٤ أصيب نتيجة تعرضه لرصاصة طائشة بالقرب من داره ضمن منطقة شمالي بغداد، ما اسفر عن اصابته بمنطقة البطن ونقل على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج".