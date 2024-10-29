بحوزتهما حبوب "كبتاجون".. القبض على تاجري مخدرات في صلاح الدين

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، انه "بعد ورود معلومات من أحد المصادر إلى شعبه مخدرات بلد بوجود أشخاص يقومون بالمتاجرة بالمخدرات في محافظة وهم كل من (ح_ع_أ) يسكن العلاوي منطقه الذهب والمتهم الثاني(أ_ع_أ) يسكن منطقه الدوريين وبمشاركة من مخدرات سامراء وكانت نيتهم ادخال المخدرات الى قاطع المسؤولية وتم القبض عليهم وضبطت بحوزتهم حبوب مخدرات نوع كبتاجون عدد (470) حبة".وأضافت: "تم محضر اصولي وربط مع الاوراق التحقيقية وعرض الموضوع على التحقيق الخفر في بلد وقرر توقيفهم وفق المادة 28 مخدرات وارسال المواد المضبوطة إلى دائرة الطب العدلي والتحقيق مع المتهمين واعترفوا بالمتاجرة بالحبوب المخدرة ".