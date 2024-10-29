اعتقال شخصين ارتكبا جريمة قتل في الديوانية

وقالت القيادة في بيان، "باشراف شخصي مباشر من قبل شرطة محافظة نجاح سلطان،

وبعد 24 ساعة فقط من ارتكاب جريمة قتل في قضاء الشامية، القوات في تلقي القبض على متهمين شاركا في التي راح ضحيتها شخصين".