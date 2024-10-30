هجوم مسلح على منزل السيد صدر الدين القبانجي في النجف

وقال مصدر أمني لـ نيوز، ان "مسلحين مجهولين هاجموا منزل امام في الحسينية الفاطمية بالنجف صدر الدين القبانجي في حي بمحافظة النجف، بـRBG ما ادى الى اصابة احد المنزل وإلحاق اضرار مادية".واضاف ان "قوة امنية طوقت المكان، وفتحت تحقيقا في ملابساته"