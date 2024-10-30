عجلة تنهي حياة شرطي مرور دهسًا وتلوذ بالفرار في الجادرية

وذكر للسومرية نيوز، ان "منتسبا بالمرور لقي مصرعه نتيجة تعرضه لحادث دهس من مدنية كانت مسرعة بالقرب من فندق في "، الى ان "الداهس صاحب العجلة لاذ بالفرار".