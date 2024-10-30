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اعتقال 7 أشخاص بينهم "متجاوزون على أراضٍ زراعية" جنوب بغداد
أمن
2024-10-30 | 02:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
755 مشاهدة
السومرية
نيوز-امن
أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، اغلاق معمل يحتوي مواد غذائية غير صالحة، واعتقال 7 اشخاص بين مخالفين لشروط
الإقامة
ومتجاوزين على أراضي زراعية.
وقال اعلام عمليات
بغداد
في بيان ورد للسومرية نيوز، انه ضمن الخطط الخدمية الساندة تواصل قطعاتنا الأمنية في
فرقة
المشاة السابعة تقديم الدعم والإسناد لكوادر دوائر (الأمانة، البلديات، الكهرباء، الموارد المائية والرقابة الصحية) في تنفيذ واجباتهم اليومية للبحث والتفتيش ورفع التجاوزات وغلق المعامل والشركات المخالفة".
وأضاف انه "تم غلق معمل مخالف للشروط
الصحية
ضبط بداخله 105 اطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري"،
مشيرا
الى "اعتقال سبعة متهمين بينهم مخالفون لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية واخرين لتجاوزهم على الأراضي الزراعية والممتلكات العامة، وذلك ضمن مناطق (صخيريجة، الرشيد، حي بلال) جنوب
بغداد
".
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