اعتقال 7 أشخاص بينهم "متجاوزون على أراضٍ زراعية" جنوب بغداد

وقال اعلام عمليات في بيان ورد للسومرية نيوز، انه ضمن الخطط الخدمية الساندة تواصل قطعاتنا الأمنية في المشاة السابعة تقديم الدعم والإسناد لكوادر دوائر (الأمانة، البلديات، الكهرباء، الموارد المائية والرقابة الصحية) في تنفيذ واجباتهم اليومية للبحث والتفتيش ورفع التجاوزات وغلق المعامل والشركات المخالفة".وأضاف انه "تم غلق معمل مخالف للشروط ضبط بداخله 105 اطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري"، الى "اعتقال سبعة متهمين بينهم مخالفون لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية واخرين لتجاوزهم على الأراضي الزراعية والممتلكات العامة، وذلك ضمن مناطق (صخيريجة، الرشيد، حي بلال) جنوب ".