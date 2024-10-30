واسط.. ست سنوات سجن لضابط تقاضى رشوة مقابل غلق دعوى

وذكر المركز الإعلامي لمجلس في بيان ورد لـ نيوز، أن "المحكمة أصدرت حكمها بحق ضابط شرطة في مكافحة اجرام الصويرة بعد تلقيه رشوة من المشتكي الذي يعمل محامي لغلق دعوى تعود لاحد موكليه".وأضاف أن "الحكم بحقه صدر استنادا لأحكام القرار 160 لسنة 1983".