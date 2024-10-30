أحكام بالمؤبد بحق 4 مدانين بالمخدرات في بغداد

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس في بيان ورد لـ نيوز، أن "المدانين قاموا باستيراد المواد المخدرة بهدف ترويجها داخل العراق، كما ضبطت بحوزتهم مبالغ مالية ومصوغات ذهبية".وأضاف أن "الاحكام صدرت وفقا لأحكام المادة ٢٧/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ و بدلالة المواد ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ من قانون العقوبات".