في بغداد.. مشاجرة بعد حجز دراجات نارية

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بوقوع مشاجرة بين مواطنين ومنتسبين أمنيين بعد حجز دراجات نارية شمالي .

وقال في حديث لـ نيوز، إن "معلومات وردت بوجود مشاجرة بين أهـالي في منطقة الكريعات ومنتسبين أمنيين بعد حجزهم عدد من الدراجات داخل المنطقة".

وأضاف أن هذا الأمر "ادى الى نشوب تشابك وتم اطلاق من قبل القوة وتم استدعاء فوج طوارئ الاول"، الى "عدم وجود اي اصابات حتى الان".