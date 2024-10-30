اعتقال سوريين بتهم السرقة في أربيل

وقالت المديرية في بيان، "ألقت مديرية شرطة القبض على من المتهمين السوريين بعد تورطهم في سلسلة من جرائم السرقة التي استهدفت عدة أسواق وصيدليات".

وأضاف البيان "تمت عمليات القبض بعد الحصول على موافقة التحقيق"، الى "اعتراف المتهمين بجرائمهم وأقرّوا باستخدام السلاح لمواجهة أي تهديدات قد تعترض طريقهم"، ولم يذكر البيان عدد المعتقلين.