بعد بيان البيئة الغاضب والصباح الملوث.. عمليات بغداد تزيل مواقع حرق وتعتقل أصحاب "كابسات"

وقال اعلام القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة شرعت قطعاتنا الأمنية في الفرقتين (المشاة السابعة عشر، الاولى شرطة اتحادية) بالإشتراك مع مفارز من (وزارة البيئة، كوادر البلدية) من غلق وازالة عدد من حرق النفايات واتخاذ كافة القانونية بحق اصحاب العجلات المخالفة (الكاسبات)".وبين انه "تم اتخاذ أيضا إجراءات بحق عمليات الحرق العشوائي في "معسكر الرشيد" وعدد من المناطق الاخرى في جانبي الكرخ والرصافة، وذلك لما لها من ضرر على صحة وسلامة المواطنين بسبب الغازات المنبعثة منها".ونوهت قيادة العمليات للمواطنين بـ"الاخبار الفوري عن اي موقع يسبب ضرر بإمن وسلامة المواطنين وذلك بالاتصال على الرقم الساخن ‬‭٠٧٨٣ ٤٨٨ ٧٤٠٨‬وجاءت هذه الخطوة بعد ان استيقظت العاصمة صباح امس الأربعاء على ضباب دخاني مما جعلها تقفز بمؤشر التلوث العالمي لتكون ثاني اعلى مدينة تلوثا يوم امس، قبل ان تتهم وزارة البيئة أصحاب الصهر وحرق النفايات وغيرها بمخالفة التعليمات وعودتها الى اعمالها و"تتحدى وزارة البيئة".