خطفوها في المثنى وحررتها الشرطة في ميسان

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، إن "مفارز قيادة شرطة محافظة ميسان المتمثلة بقسم مكافحة الاجرام تمكنت من تحرير فتاة مختطفة من سكنة محافظة المثنى بعد مضي نحو أسبوعين من اختطافها، وذلك في إحدى مناطق قضاء العمارة".وأضافت القيادة، أن "عملية تحرير الفتاة جاءت بالتعاون مع مكافحة إجرام الرميثة في محافظة المثنى بناء على معلومات دقيقة تفيد بتواجد المختطفة في إحدى مناطق القضاء، اذ تم على الفور توجيه قوة أمنية مشتركة ومداهمة المنزل الذي جرى تحديده والتمكن من تحرير المختطفة والقبض على الخاطف من دون أي حادث يذكر، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وتوقيفه وفق المادة 423 خطف".