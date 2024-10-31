القبض على 50 متهماً ينتمون إلى الحركات الدينية المتطرفة

وذكر الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تم القبض على (39) متهماً بالإرهاب و(51) تاجراً ومروجاً للمخدرات و(90) متهماً بالتهديد والابتزاز الإلكتروني، بالإضافة إلى القبض على (50) متهماً ينتمون إلى الحركات المتطرفة".وأشار البيان إلى، أن "هذه العمليات النوعية شملت مختلف محافظات البلاد، مما يعكس الجهود المستمرة لجهاز الوطني في تعزيز والاستقرار".