الإطاحة بتاجر مخدرات دولي وضبط "أخطر" عملية لتهريب 100 كغم في بغداد

وقال مدير قسم إعلام المديرية حسين يوسف التميمي في بيان ورد لـ نيوز، إن "القوات الأمنية أحبطت تهريب شحنة مخدرات تزن (100) كيلو غرام من مادة حبوب الكبتاجون المخدرة ضمن إطار الحملة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات، من خلال مد جسور الامني بملف المخدرات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان وبمتابعة ميدانية استخبارية مستمرة من قبل مدير عام المخدرات وبقرارات قضائية صادرة من محكمة تحقيق الكرخ الأولى".وأضاف التميمي، أنه "في ضربة أمنية نوعية نجحت مديرية مخدرات الكرخ بالتنسيق والاشتراك والتعاون الامني مع مديرية مكافحة مخدرات أربيل في كشف واحدة من أخطر عمليات التهريب حيث أطاحت بناقل دولي اجنبي الجنسية محترف في تهريب المواد المخدرة في محافظة أربيل وأسفرت العملية الأمنية عن ضبط كمية هائلة من المخدرات تزن (100) كيلو غرام من مادة حبوب الكبتاجون المخدرة" .وتابع التميمي، أنه "خلال التحقيقات الأولية اعترف المتهم بممارسته عملية تهريب المخدرات بهدف المتاجرة بها بطريقة غير مشروعة وقد تم عرض الموضوع امام انظار الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه وبحق كل من لهم مساس بهذه الجريمة" .