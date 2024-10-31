يسرق ابواب المساجد.. القبض على لص في اربيل

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، انه "القت مديرية شرطة القبض على متهم قام بارتكاب سرقة في احد مساجد وسرق عدة ابواب من المساجد الأخرى".وأضافت: "بعد حصول موافقة التحقيق تم القبض على المتهم وتم التحقيق معه لارتكابه العديد من الجرائم الأخرى".وحثت شرطة "من يشتري ويبيع ويتعامل بالمسروقات على تجنب مثل هذه الأعمال مخالفة للقانون".