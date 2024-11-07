الإطاحة بشخص مجّد البعث ونظامه البائد في الأنبار

وقال الجهاز في بيان ورد لـ نيوز، إنه "في عملية مباغتة ووفق مذكرة قضائية، نجحت مفارز جهاز الوطني في اعتقال شخص من قضاء بمحافظة الأنبار، بعد أن نشر مقطع عبر تطبيق تيك توك يمجد فيه حزب البعث المحظور ورئيس نظامه الأسبق، متحدياً القوانين التي تحظر الترويج لهذا الحزب المنحل".وأضاف الجهاز، أن "عملية الاعتقال جرت وفق معلومات استخبارية تلقاها جهاز الوطني، أكدت تورط المتهم في نشر محتوى يمجد النظام السابق إذ جرى تسليمه مع المضبوطات إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون".