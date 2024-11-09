اعتقال ثلاثة أشخاص بحوزتهم أسلحة ثقيلة شرقي بغداد

وقالت القيادة في بيان، "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعاتنا في تنفيذ مذكرات القبض وملاحقة المطلوبين للقضاء، وأثناء التفتيش ونصب السيطرات المفاجئة الوقتية، قوة في الفرقة الخامسة شرطة اتحادية، تتمكن من اعتقال ثلاثة متهمين ضبط بحوزتهم (2 قاذفة، 4 قنابر هاون، 2 صاروخ قاذفة، عتاد نوع MK9 عدد 154)".

وأضاف البيان أن العملية "في منطقة "الشيشان" شرقي وتسليمهم مع المضبوطات الى الجهات المختصة لإكمال القانونية بحقهم".