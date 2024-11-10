تفاصيل حادثة قتل أُسرة بالكامل وحرق دارها في سامراء (صور)

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم الكشف عن حادث قتل عائلة بالكامل وحرق دارها ضمن ناحية العباسية في سامراء، حيث تم ضبط وتحريز المبارز الجرمية بالكامل من موقع الحادث بحضور الأدلة الجنائية، ولدى مواجهة المتهم بالأدلة اعترف صراحة بقتله العائلة وحرق دارها".وأضاف البيان، "دونت أقوال المتهم بالاعتراف ابتدائياً وصدقت قضائياً وتم إجراء كشف الدلالة وجاء مطابقاً للحقيقة والواقع ولاعترافه"، لافتة الى ان "قاضي التحقيق قرر توقيفه وفق أحكام المادة (٤٠٦) من قانون العقوبات، وسيتم نشر مفصل عن الحادث".