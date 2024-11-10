تهديدات بالإخلاء تطال ستة منازل في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بأن ستة منازل تعرضت لتهديدات بالإخلاء من مجهولين جنوب شرقي .

وقال في حديث لـ نيوز، "وردت معلومات بوجود عدد من الظروف الورقية بالقرب من 6 منازل ضمن منطقة الزعفرانية تعود لمواطنين مدنيين قام برميها اشخاص مجهولين".

وأضاف أنه "بعد فتح الظروف تبين وجود رسالة تهديد اخلاء المنازل خلال اسبوع او القتل"، الى أن "قوة امنية تتابع المراقبة في محاولة للتوصل للفاعلين".