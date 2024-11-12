جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على أحد الإرهابيين وتاجريّ مخدرات في محافظتين

نيوز – امني

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على أحد الإرهابيين وتاجريّ مخدرات في محافظتين.

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، ان "عمليات ابطال جهاز مكافحة الإرهاب ضد فلول عصابات المنهزمة مستمرة بوتيرة متصاعدة في أنحاء البلاد المختلفة"، مبينة ان "ابطال الجهاز تمكنوا من القاء القبض على احد الارهابيين والذي يعمل بمنصب ما يسمى (عسكري) في عصابات في محافظة الانبار".

وأضافت "في اطار الجهود المستمرة في مكافحة آفة المخدرات ، تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من القاء القبض على اثنين من تجار المخدرات في محافظة البصرة"، مشيرة الى ان "الجهاز نفذ عملية انزال جوي لتطهير وتفتيش مضافات وانفاق وكهوف في محافظة اسفرت عن تدمير (7) مضافات".