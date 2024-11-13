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تفكيك شبكة نسائية دولية خاصة بتجارة المخدرات في البصرة

أمن

2024-11-13 | 06:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تفكيك شبكة نسائية دولية خاصة بتجارة المخدرات في البصرة
724 مشاهدة

السومرية نيوز – امن

أعلنت مديرية شؤون مخدرات البصرة، اليوم الأربعاء، تفكيك شبكة نسائية دولية خاصة بتجارة المواد المخدرة والقاء القبض عليهن بالجرم المشهود.

وذكر مدير قسم اعلام المديرية العامة لشؤون المخدرات حسين يوسف التميمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "شبكة نسائية دولية خاصة بتجارة المواد المخدرة تفككت بناءً على قرارات قضائية واستنادا الى معلومات دقيقة، حيث تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير مديرية شؤون مخدرات البصرة وبأشراف مدير عام شؤون المخدرات والتوجيهات الصادرة بالتعمق بالجهد الاستخباري من جميع المحاور تم تضيق الخناق على شبكة نسائية دولية وبعملية نوعية وبمهارات استخدمت فيها الوسائل والاساليب الحديثة والمتطورة في مكافحة المخدرات تم استدراج هذه الشبكة المجرمة التي تتكون من ثلاثة نساء اجنبيات الجنسية".

وأشار الى ان "النساء يستخدمن أحد الاطفال كغطاء في تهريب المخدرات الا ان مديرية شؤون مخدرات البصرة كشفت هذه المحاولات البائسة والفاشلة وبكمين محكم تم ضبطهن بالجرم المشهود مع كميات من مادة الكريستال المخدرة"، مضيفا انه "تم ايداعهن التوقيف وفق احكام المادة (27 مخدرات) التي تصل عقوبتها الى الإعدام".
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تفكيك شبكة نسائية دولية

نساء خاصة بتجارة المخدرات في البصرة

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