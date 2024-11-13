تفكيك شبكة نسائية دولية خاصة بتجارة المخدرات في البصرة

وذكر مدير قسم اعلام المديرية العامة لشؤون حسين يوسف في بيان ورد لـ نيوز، ان "شبكة نسائية دولية خاصة بتجارة المواد المخدرة تفككت بناءً على قرارات قضائية واستنادا الى معلومات دقيقة، حيث تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير مديرية مخدرات وبأشراف مدير عام والتوجيهات الصادرة بالتعمق بالجهد الاستخباري من جميع المحاور تم تضيق الخناق على شبكة نسائية دولية وبعملية نوعية وبمهارات استخدمت فيها الوسائل والاساليب الحديثة والمتطورة في مكافحة تم استدراج هذه المجرمة التي تتكون من ثلاثة اجنبيات الجنسية".وأشار الى ان "النساء يستخدمن أحد الاطفال كغطاء في تهريب الا ان مديرية مخدرات كشفت هذه المحاولات البائسة والفاشلة وبكمين محكم تم ضبطهن بالجرم المشهود مع كميات من مادة الكريستال المخدرة"، مضيفا انه "تم ايداعهن التوقيف وفق احكام المادة (27 مخدرات) التي تصل عقوبتها الى الإعدام".