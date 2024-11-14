اشتباك مسلح في الناصرية واستشهاد منتسب أمني وإصابة آخر.. ماذا يحدث؟

وذكر مصدر أمني للسومرية نيوز ان "قوة أمنية اشتبكت مع أحد المطلوبين - وفق قضايا قتل - ضمن قضاء الدواية في بمحافظة ذي قار، ما أدى الى استشهاد منتسب أمني وإصابة آخر".وأضاف المصدر، انه "ما تزال عملية الاشتباك مستمرة في محاولة للقبض على المطلوب".