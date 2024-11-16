حرقت نفسها بمادة النفط.. انتحار طفلة في بغداد

وذكر للسومرية نيوز، إن طفلة انتحرت تولد 2012 بأسلوب حرق نفسها مستخدمة مادة النفط داخل دارها ضمن منطقة الحسينية شمالي .ولم تعرف أسباب الانتحار ليتم فتح تحقيق لوجود شكوك بالحادثة، بحسب .