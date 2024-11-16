كركوك.. ضربة جوية تحول مفرزة إرهابية الى ركام

وذكرت خلية الاعلام الأمني في بيان ورد لـ نيوز، انه "استناداً الى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، كثفت قواتنا الأمنية البطلة من عملياتها الاستباقية لملاحقة من تبقى من عناصر عصابات الإرهابية المنهزمة".وأضافت، انه "بعملية نوعية اختصاصية جاءت بناءً على معلومات دقيقة من أبطال الميدان في مديرية الاستخبارات العسكرية التي سخرت إمكانياتها الفنية والبشرية، بالتنسيق والمتابعة المكثفة مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، وعلى مدار يومين متواصلين، تم رصد مفرزة إرهابية مكونة من (4) عناصر في وادي زغيتون ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك، ووفقا لهذه المعلومات وبالساعة 1850 من اليوم السبت".وتابعت، أنه "انقض صقور الجو الشجعان بواسطة طائرات F_16 على المضافة التي كانت بداخلها هذه المفرزة الإرهابية، وبضربة دقيقة وناجحة تم تحويل المضافة الى ركام فوق رؤوس الإرهابيين".