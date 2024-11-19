في عموم العراق.. بدء حظر التجوال الخاص بالتعداد

بدأ في والمحافظات، قبل قليل، حظر التجوال الشامل الخاص بالتعداد العام للسكان ويستمر يومين في عموم .

ويشهد يومي 20 و21 تشرين الثاني الحالي إقامة التعداد السكاني الشامل منذ عام 1987 وبعد تعداد 1997 الذي لم يشمل محافظات إقليم .

وكانت أعلنت، قبل أيام، أن التعداد سيكون يوم 20 و21 من الشهر الحالي ويبدأ توقيت حظر التجوال منتصف ليلة 19 تشرين الثاني عند الساعة 12 ليلا.

كما حددت وزارة الداخلية، المخالفين لإجراءات حظر التجوال وفق المادة 240 من قانون العقوبات العراقي، التي تنص "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف دينار".