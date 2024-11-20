زوج يقتل زوجته جنوب شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بمقتل زوجة على يد زوجها جنوب شرقي .

وقال في حديث لـ نيوز، إن "مشكلات عائلية بين زوج وزوجته تطورت الى استخدام سلاح نوع كلاشنكوف من قبل الزوج الذي قام على زوجته ضمن قضاء المدائن ما اسفر عن مقتل الزوجة".

وأضاف أن "قوة امنية وصلت مكان الحادث واعتقلت الزوج الذي يعمل موظفا وابنها".