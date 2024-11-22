مصرع عامل بناء اثر سقوطه من مبنى حكومي وسط بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، إن "عامل بناء كان يقوم بأعمال إنشائية داخل بناية وزارة العالي والبحث العلمي وسط بغداد، فسقط من الطابق الخامس إلى الأرض ما أدى إلى مصرعه".وأضاف أنه "تم نقل الجثة إلى زايد لاستكمال الإجراءات القانونية".