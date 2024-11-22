مصرع شخص نتيجة حريق اعلى بناية وسط بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، انه "لقي شخص مصرعه نتيجة تعرضه لحادث حريق كرفان موجود اعلى احد البنايات ضمن النضال وحسب المعلومات الاولية ان الحادث نتيجة تماس كهربائي".وأضاف، ان "فرق الدفاع المدني انتشلت الجثة واخمدت النيران".