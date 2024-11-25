اعتقال 3 عناصر من عصابات "داعش" غربي نينوى

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة عشر وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض، نفذ ابطال مديرية الاستخبارات العسكرية عمليتين نوعيتين أسفرتا عن إلقاء القبض على ( 3 ) ارهابيين مطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ( 4 / ارهاب ) في ناحيتي زمام و ربيعة محافظة نينوى".وأضافت المديرية، أن "المعتقلين كانوا ينتمون إلى صفوف تنظيم الارهابي، إذ تم تسليمهم إلى الجهات المعنية ميدانياً وأصولياً".