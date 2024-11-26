الاعرجي يثمن توجيهات السيد الصدر بشأن مقرات وتحركات سرايا السلام

وقال الاعرجي في منشور عبر منصة "أكس"، "نُثمن عالياً التوجيهات الحكيمة التي أصدرها سماحة بخصوص مقرات وتحركات سرايا السلام، المنضوية رسمياً تحت مظلة القوات العراقية الرسمية".وأضاف، "في الوقت الذي نُشيد ونبارك هذه الخطوة، نؤكد مجدداً أن قوي بوحدة وتماسك شعبه، وعلى الجميع مسؤولية كبيرة في الحفاظ على والاستقرار والسلم المجتمعي، وتجنيب البلد مخاطر الإنزلاق إلى حرب إقليمية يسعى إلى إشعالها الكيان المحتل".وفي وقت سابق من اليوم، وجه زعيم التيار الوطني الشيعي الصدر، بنقل مقرات سرايا السلام عن المناطق السكنية مع الغاء صور آل من المقرات.