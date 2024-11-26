اعتقال "منتسب" قتل شخصا في بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، إن "قوة أمنية تلقي القبض على المجنى عليه ضمن حي العدل وتم القبض عليه ضمن قضاء ابو غريب واتضح انه يعمل منتسب في الشرطة".

وكان مصدر امني في أفاد، اليوم الثلاثاء، بمقتل صاحب مدنية من قبل مسلحين مجهولين فتحوا نيرانهم بالقرب من حي العدل.