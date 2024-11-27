اعتقال 13 متسللا أجنبيا في الفاو جنوبي البصرة

وقال في حديث لـ نيوز، إن "القوات القت القبض على 13 متسللاً من الجنسية الباكستانية وجنسيات أجنبية أخرى دخلوا بطريقة غير شرعية عن طريق قضاء الفاو جنوبي البصرة".وأضاف المصدر، أن "القوات الأمنية نقلت المعتقلين الى مركز أمني لاستكمال التحقيق معهم".