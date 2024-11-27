البصرة.. المؤبد بحق تاجري مخدرات ضبط بحوزتهما "امفيتامين"

وذكر المركز الإعلامي لمجلس في بيان ورد لـ نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته كيلو غرام وخمسمئة وعشر غرامات من مادة المثيل امفيتامين المخدرة، فيما ضبط بحوزة المدان الاخر مادة المثيل امفيتامين ايضا قام باستيرادها من أحد دول الجوار لغرض المتاجرة بها داخل العراق".وأضاف أن "الحكمين صدرا وفقا لأحكام المادتين 27/ أولا و 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".