محكمة الرصافة.. ضبط طن مخدرات واعدام 75 تاجرا خلال 10 اشهر

وقال التحقيق المختص بالتحقيق بقضايا المخدرات في الرصافة إبراهيم لصحيفة القضاء، إن "محكمة التحقيق تمكنت من ضبط مئات الكيلوغرامات من المواد المخدرة"، مؤكداً أن "هذه الكميات تم ضبطها خلال الفترة من بداية العام ولغاية 17/10 من العام الحالي، فضلا عن عن اصدار (75) حكما بالإعدام ومن بينهم (6) أجانب و(20) حكما للمؤبد من قبل الجنايات".وأوضح انه "بجهود متميزة بالتعاون مع الجهات المختصة في اثمرت عن ضبط طن واحد من المواد المخدرة بواقع (۲۲۹) كيلوغراما و(۱۲۰) غراما من مادة الكريستال و(٨٤٣) كيلوغراما و(٢٦٤) غراما من الكبتاغون وأكثر من (٥١) كيلوغراما من مادة الحشيشة و(۱۰۰ غرام) مـن المؤثرات العقلية".وأشار إلى انه "تم اعتقال ستة أشخاص وإحالتهم إلى المحكمة الجنائية والحكم عليهم بالإعدام بعد تنفيذ عملية تم فيها استدراج احد تجار ومهربي المواد المخدرة عندما تم الاتفاق على نقل مواد مخدرة تقدر 30 كيلوغراما من مادة الكريستال المخدرة من محافظة السليمانية الى محافظة البصرة".وعن عملية أخرى حصلت خلال العام الحالي، ذكر إبراهيم أنه "تم تكليف فريق أمني بمهمة القبض على أحد التجار من مواليد 2002 الذي قام باستلام ما يقارب (57) كيلوغراما و(230) غراما من حبوب الكبتاغون المخدرة حيث تم القبض عليه بعد نصب الكمين له لحظة استلامه الكمية من تجار أجانب وتمت إحالته الى المحكمة الجنائية في الرصافة والحكم عليه بالإعدام".وأضاف إبراهيم "من خلال عملية نوعية أخرى تم ضبط 151،711 كغم من المواد المخدرة، بعد ورود معلومات تفيد بوجود معمل في السليمانية لتصنيع حبوب الكبتاغون ومادة الكريستال المخدرة في اقليم كردستان منطقة جنوب بحيرة دربندخان".وأشار إلى أن "هذا المكان كان عبارة عن مصنع للإطارات كواجهة رئيسية داخل المعمل يتم داخله إنتاج حبوب الكبتاغون ومادة الكريستال مع خزان سعة (4) آلاف لتر من مادة الامفيتامين وهي المادة الأساسية في صناعة حبوب وتشير المعلومات إلى انه تم تمرير شحنة من (100) كغم من هذه الحبوب إلى دول الخليج وبعد حصول الموافقات الرسمية تم مداهمة المعمل".