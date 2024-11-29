الإطاحة بـ14 تاجر مخدرات في ثلاث محاظات

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، انه "استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز المديرية الميدانية انفا من الاطاحة بـ(١٤) تاجرا ومروجا للمواد المخدرة وبالجرم المشهود في محافظات (بغداد والمثنى وكربلاء المقدسة)".وأشارت الى انه "تم ضبط بحوزتهم مواد مخدرة مختلفة وادوات تعاطي وأسلحة خفية، صادره بحقهم مذكرات قضائية وفق احكام المادة (٢٨) مخدرات".وأضافت انه "تم اتخاذ القانونية بحقهم وإحالتهم إلى القضاء".