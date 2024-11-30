المحمداوي للسومرية: العراق على هبة الاستعداد وهناك نفير عام على الحدود السورية

وقال المحمداوي في حديث للسومرية نيوز: "ناسف على الاحداث التي وقعت في سوريا والتي قامت بها إسرائيل وامريكا والفصائل المنتمية لها وهناك بعض مشاركة أيضا في هذه المؤامرة الكبيرة"، مضيفا: "نتمنى من إخواننا في المقاومة بكافة المجالات ان يكون لهم دور كبير في كسر هذا الهجوم".وأشار الى ان "الهجمات في سوريا تدل على وجود هناك انكسار واضح في إسرائيل وامريكا بجنوب لبنان وغزة وسعت إسرائيل التغطية على فشلها في هذا الهجوم والتغطية عن جرائمها في غزة".وعن تأثير بالهجوم السوري، يبين رئيس والدفاع النيابية ان "قواتنا مستعدة ومتهيئة بكافة فصائلها واستخباراتها وإمكانياتها والقوة والحدود والجيش وأيضا الحشد الشعبي انتشر على المنطقة المحاذية بين وسوريا".وختم المحمداوي قائلاً: "العراق على هبة الاستعداد وهناك نفير عام من كافة القوات والفصائل لكسر محاولات ادخال الهجمات داخل أراضينا"، مشيرا الى ان "العراق اليوم متكامل قوى السياسية بين الشيعة والسنة والكرد وجميعهم في توجه واحد ومن غير الممكن ان يكون هناك خرق سياسي او أمني".