لتفقد الحدود.. وزير الدفاع يصل قاطع عمليات غرب نينوى في سنجار

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، إن "العباسي يرافقه معاون رئيس اركان للعمليات والعمليات المشتركة وقائد القوات البرية، وصلوا اليوم، الى قاطع عمليات غرب في سنجار".وأضافت الوزارة، أن "الزيارة تأتي للاطلاع على ضمن وتفقد الشريط الحدودي بين وسوريا".