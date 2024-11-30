بغداد.. القبض على 9 متهمين بينهم مطلوب بجرائم الابتزاز واخرى متهمة بالخطف

القيادة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز ان قطعاتنا في فرقتي (المشاة السابعة عشر، الخامسة شرطة اتحادية) بإسناد الوكالات والاجهزة الاستخبارية تواصل عمليات البحث والتفتيش المناطقي ومذكرات القبض القضائية ونصب السيطرات المفاجئة "الوقتية" والتي نتج عنها: القاء القبض على تسعة مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم مطلوب وفق المادة 160 ق.ع "ابتزاز" واخرى متهمة بجرائم "الخطف" و(7) متهمين منهم (6) "اجانب الجنسية" ضبط بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة وذلك في (سيطرة بغداد، الدورة، حي العامل، حي الموظفين) بجانب الكرخ.وأضاف البيان انه تم تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لإكمال القانونية بحقهم.