عاملة "كينية" تسرق 70 ألف دولار من منزل بغدادي

وقال لـ نيوز، إن "عاملة اجنبية تحمل الجنسية الكينية أقدمت على سرقة الذي تعمل فيه، مبلغا قدره 70 الف دولار امريكي، وذلك ضمن منطقة القادسية".وأشار إلى أن "العاملة لاذت بالفرار بعد تنفيذ عملية السرقة، فيما تجري الاجهزة البحث عنها".