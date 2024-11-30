في بغداد.. اجتماع أمني يناقش الحدود العراقية المشتركة

ناقش اجتماع أمني في بغداد، مساء السبت، الحدود العراقية المشتركة مع دول الجوار.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان، "ترأس رئيس أركان أول الركن عبد الأمير رشيد يارالله، والفريق أول الركن قيس المحمداوي العمليات المشتركة، اليوم السبت، اجتماعاً أمنياً موسعاً في مقر قيادة القوات البرية، بحضور معاون رئيس اركان للعمليات وقائد القوات البرية ورئيس دائرة الإسناد الهندسي في وزارة الدفاع وعدد من القادة والضباط".

وجرى خلال هذا الاجتماع "مناقشة انفتاح القطعات الأمنية وتقييم القواطع والجهد الاستخباري، فضلاً عن التأكيد على أهمية تكثيف الجهد الاستخباري على الحدود العراقية المشتركة مع جميع دول الجوار والتنسيق في مجال العمل الأمني المشترك ومجابهة التحديات ووضع الخطط ومراجعتها حسب الاسبقيات"، وفقا للبيان.

كما ناقش المجتمعون "آخر العمليات التي نفذتها قطعاتنا الأمنية البطلة والضربات الناجحة التي وجهت لقيادات وعناصر عصابات الإرهابية المنهزمة ضمن عدد من قواطع المسؤولية ، بالإضافة إلى استمرار العمل التعرضي وادمة زخم الجهود الأمنية".

وتم بحث "استعداد القطعات الأمنية وبناء قدراتها لمختلف صنوف وتشكيلات القوات الأمنية"، كما شهد "الاجتماع مجموعة من النقاشات من قبل الحاضرين بهدف تعزيز والاستقرار في مختلف مناطق البلاد".