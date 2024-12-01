لبحث أوضاع سوريا.. السوداني يجتمع بالمجلس الوزاري للأمن الوطني

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبد الله في بيان ورد لـ نيوز، انه "ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث مجمل الأوضاع الأمنية والمستجدات في المنطقة، خاصة ما يتعلق من أحداث في الجمهورية العربية السورية، إذ استمع سيادته إلى إيجاز مفصل عما يجري داخلها بعد سيطرة الجماعات الإرهابية على عدد من المناطق فيها".وأضاف: "كما استمع القائد العام للقوات المسلحة إلى شرح مفصل أيضاً من قبل قوات الحدود، عن الأوضاع والتحصينات على الشريط الحدودي السوري، وأشاد بالإجراءات المتخذة في تأمين الحدود الدولية"، مشدداً في الوقت نفسه على "الاستمرار في متابعة تأمين الحدود وتكثيف الجهد الاستخباري والمعلوماتي، ورصد التحركات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية داخل الأراضي السورية".ووجّه السوداني جميع القيادات بأن "يكون تواجدها ميدانياً، ومتابعة قواطع المسؤولية، خاصة على الحدود المشتركة".وفي محور مهم آخر، شدد القائد العام للقوات المسلحة على "استمرار العمليات الاستباقية وملاحقة ما تبقى من العناصر الإرهابية"، مثمناً "الإنجازات الأخيرة المتحققة في القضاء على قيادات وعناصر عصابات داعش"، وأكد "ضرورة بذل أقصى الجهود لمواجهة التحديات الأمنية"، مشيراً إلى أن "أمن من أهم الأولويات لدى الحكومة، وسيتم التصدي لأي تهديد يمكن أن يمسّ أرض البلد وسيادته".