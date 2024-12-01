وقال الجهاز في بيان، "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة تمكن ابطال جهاز مكافحة الارهاب من القاء القبض على احد ارهابيي عصابات والذي يعمل بمنصب (مُصَنِع عبوات وسموم) في محافظة واسط".وأضاف البيان "في اطار والتنسيق مع مديرية عمليات جهاز اسايش اقليم كوردستان تم القاء القبض على احد الارهابيين والذي كان يعمل فيما كان يسمى (ولاية نينوى) في عصابات المهزومة".