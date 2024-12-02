اعتقال متهم اعتدى على أحد الكوادر الطبية في مستشفى الصدر

القيادة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه مفارز قيادة شرطة المتمثلة بـ"مركز شرطة الحبيبية" تمكنت من إلقاء القبض على شخص لقيامه بالاعتداء على أحد الكوادر الطبية ضمن العام أثناء تأدية واجبه بالضرب والشتم والتهديد مما أدى إلى إصابته.وأضاف البيان، انه تم القبض عليه وإيداعه التوقيف لإكمال الإجراءات القانونية بحقه.